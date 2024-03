Via Crucis senza Papa Francesco che si risparmia in vista della veglia di domani sera

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Via Crucis senza il Papa che non va al Colosseo per preservarsi nella maratona della Settimana Santa. A pochi minuti prima dell'atteso arrivo del Santo Padre, una nota del Sala Stampa Vaticana, annuncia la decisione del Papa "per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco ha seguito la Via Crucis da Casa Santa Marta". Nel pomeriggio il Pontefice ha presieduto la celebrazione della Passione del Signore, a San Pietro. - (PRIMAPRESS)