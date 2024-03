Venerdì Santo: la Via Crucis di Papa Francesco lungo le strade dell’antica Roma dal Colosseo ai Fori

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la lavanda dei piedi del Giovedì Santo di ieri alle donne del Carcere di Rebibbia a Roma, Papa Francesco dovrà affrontare, con le sue precarie condizioni di salute, al lunga giornata del Venerdì Santo con la Via Crucis. L’ultimo appuntamento della Settimana Santa prima della Pasqua è il Venerdì Santo che, nel 2024, ricorre oggi 29 marzo. Il Venerdì Santo ha una sua Azione Liturgica ben precisa, detta In Passione Domini, che ha origini molto antiche, intorno al VII secolo, e ricorda la crocifissione e la morte di Gesù. Si tratta di un giorno di silenzio per la Chiesa cattolica che segue le celebrazione del Giovedì Santo, nel quale si ricorda il primo atto di Passione del Signore, e trova il suo compimento nella lettura della Passione secondo Matteo che viene iniziata dal punto in cui è stata annunciata la morte di Gesù. La stessa lettura, secondo liturgia cattolica occidentale, era stata interrotta la sera precedente nel punto precedente, con lo scopo di consentire ai cattolici di seguire passo per passo lo stesso cammino fatto da Cristo, passato attraverso specifici momenti. Al termine dell’Azione Liturgica, le parrocchie svolgono la Via Crucis, ovvero il rito che riprende la parole di Dio attraverso il quale i fedeli in processione ripercorrono simbolicamente il percorso - in piùstazioni - compiuto da Gesù Cristo con la croce sulla strada che lo ha condotto alla crocifissione. - (PRIMAPRESS)