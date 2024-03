Ucraina: il capo della Chiesa greco-cattolica replica alla “bandiera bianca” del Papa: “Ferita ma imbattuta”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - "Resa non è possibile", così la replica a distanza del capo della Chiesa greco-cattolica ucraina Sviatoslav Shevchuk, in visita a New York, alle parole del Papa in una intervista alla Rv Svizzera dove ha parlato della necessità di "alzare la bandiera bianca" per salvaguardare vite con il coraggio di un negoziato. Ma Shevchuk non vede possibile una resa dell'Ucraina "è ferita ma imbattuta. L'Ucraina è esausta, ma resta in piedi. In Ucraina nessuno ha la possibilità di arrendersi! E a tutti quelli che guardano con scetticismo alla nostra capacità di stare in piedi, diciamo: venite in Ucraina e vedrete!". Così l'arcivescovo ucraino,nella Chiesa di San Giorgio, a New York. - (PRIMAPRESS)