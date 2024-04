Spider e Cabiolet 2024: domani la presentazione della rassegna del Centro Fiera di Montichiari (BS)

(PRIMAPRESS) - MONTICHIARI (BRESCIA) - Domani 10 aprile il Centro Fiera di Montichiari nel cuore del territorio dell'accessoristica automotive nel bresciano, presenta l'edizione 2024 di "Spider e Cabriolet", la mostra mercato di auto scoperte di ieri di oggi.

Nella Sala della Riserva del Museo Lechi, in Corso dei Martiri a Montichiari, interverranno il sindaco Marco Togni, il presidente del Centro Fiera, Gianantonio Rosa, il presidente HRC, Fascia Oro, Emanuele Prignacca, il Direttore del Centro Fiera, Ezio Zorzi e l'AD di Vision Up, Mauro Battaglia.

La primavera inoltrata fa da sfondo a questa rassegna che in breve tempo ha conquistato l'nteresse del pubblico delle "scoperte" sia nella versione di vetture storiche che youngtimer. Quest'ultimo è un segmento che è cresciuto del 39% negli ultimi anni facendo leva su un oggetto del desiderio che continua a sedurre le nuove generazioni. - (PRIMAPRESS)