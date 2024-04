Slavina a Misurina: soccorsi i 6 escursionisti travolti dalla valanga. Arpav lancia il livello di allarme “forte”

(PRIMAPRESS) - BELLUNO - Soccorsi in due operazioni diverse i 6 sci-alpinisti che erano stati travolti da una slavina che si è abbattuta su Misurina ad Auronzo di Cadore. Si era udito un forte boato e una valanga si è staccata sulla montagna che sovrasta il lago di Misurina. Sono 6 le persone coinvolte nella slavina. Il distacco è avvenuto intorno alle 12.30 di oggi, martedì 2 aprile, sui Cadini di Misurina. Sono state investiti dalla massa di neve, secondo le prime informazioni, sei escursionisti. Immediato l'allarme e sul posto si sono portate le squadre del soccorso alpino e l'elicottero. Un grande dispiegamento di forze per gestire la situazione. Le persone coinvolte nella valanga non sembrano aver riportato gravi conseguenze, anche se una persona è stata trasferita in elicottero all'ospedale per accertamenti e approfondimenti. Il bollettino dell’Arpav segnala per oggi sulle Dolomiti un pericolo di valanga “forte” di grado 4 per la presenza di neve umida con debole coesione. Nel week end le autorità avevano disposto la chiusura dei passi Fedaia, Pordoi, Val Parola e Giau proprio a causa del rischio valanghe per il maltempo - (PRIMAPRESS)