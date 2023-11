Sisma Nepal: sale a 132 il numero dei morti mentre si cerca ancora tra le macerie di Jumla

(PRIMAPRESS) - NEPAL - Sale a 132 morti e 100 feriti il bilanciò, ancora provvisorio, del sisma di magnitudo 5.6 che ieri sera ha colpito l'ovest del Nepal. I soccorritori stanno cercando di raggiungere i villaggi nelle zone più remote, dove si teme ci siano altre vittime. L'epicentro è stato localizzato a 40 km a sud di Jumla,vicino al confine con il Tibet, e la scossa è stata avvertita anche nella regione di New Delhi, in India. In un post su X, il premier Pushpa Kamal Dahal ha espresso il suo"profondo dolo- re" per la perdita di vite umane. - (PRIMAPRESS)