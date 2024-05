Sicurezza stradale: inaugurato il villaggio dell'Anci con De Luca e Manfredi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del governatore della Campania, Vincenzo De Luca in piazza Municipio, il villaggio 'Sii saggio, guida sicuro', una iniziativa per la sicurezza stradale promossa dalla Regione Campania e realizzata da Anci Campania in collaborazione con l'associazione Meridiani. Tra gli stand anche quello del progetto Borgo 4.0 con la società partenopea di ingegneristica NetCom Group ().Il sindaco di Napoli, in questa occasione , ha espresso la sua convinzione sulla necessità di un approccio educativo più incisivo alla guida. Durante la visita agli stand del villaggio 'Sii saggio, guida sicuro', una iniziativa per la sicurezza stradale promossa dalla Regione Campania e realizzata da Anci Campania in collaborazione con l'associazione Meridiani, Manfredi ha dichiarato: "La repressione non basta, per incidere davvero ci vuole un'educazione alla guida molto più incisiva". Il commento del sindaco arriva in un momento particolarmente doloroso per la città, che di recente ha assistito alla perdita di due giovani donne in incidenti stradali. "Stiamo lavorando insieme alle altre istituzioni e stiamo intervenendo per cercare di mitigare il rischio nelle zone più complicate," ha aggiunto Manfredi, "ma questo non può bastare quando vediamo queste tragedie che spesso avvengono di notte e in cui i guidatori sono alterati per l'uso di alcool o per l'abuso di droga. Il tema dell'educazione alla guida è fondamentale: è l'unico modo per proteggere la nostra comunità da questi eccessi che possono essere perseguiti e puniti". Per rafforzare la sicurezza, il sindaco ha ricordato che la città ha recentemente incrementato il numero di telecamere di sorveglianza, con la pianificazione di installare ulteriori 250 occhi elettronici. Questi sforzi mirano a creare un ambiente più sicuro e a promuovere comportamenti di guida responsabili tra i cittadini. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, ha parlato direttamente ai giovani studenti presenti, enfatizzando la responsabilità personale nel prevenire incidenti stradali. "Il senso di responsabilità serve a salvare le vostre vite e quelle delle vostre famiglie. Soprattutto il sabato sera evitate di fare gli imbecilli in competizioni sulle strade ed evitate l'alcool e le porcherie di chi vende vodka a 50 centesimi," ha detto De Luca durante la sua visita al villaggio 'Sii saggio, guida sicuro', un'iniziativa promossa dalla Regione Campania e realizzata da Anci Campania in collaborazione con l'associazione Meridiani. Il presidente ha anche visitato gli stand dell'evento, inclusi quelli di un istituto alberghiero dove gli studenti gli hanno offerto un cocktail analcolico. Interrogato dai giornalisti riguardo le modifiche al codice della strada, ha descritto la riforma con un termine schietto: "È una 'salvinata'". De Luca ha inoltre evidenziato l'importanza della campagna di sicurezza stradale come parte di un impegno più ampio della Regione per instillare nei giovani valori civili e di responsabilità. "Questo è un programma voluto dalla Regione per educare le giovani generazioni a valori civili, al senso di responsabilità cominciando dal modo di stare nelle strade, dal modo di guidare, ma più in generale è volta a trasmettere valori di solidarietà e responsabilità ai giovani perché quello che accade nelle nottate della movida è sconvolgente," ha affermato. Ha sottolineato l'importanza di collaborare con le scuole, le istituzioni religiose, il volontariato e il mondo dello sport per promuovere questi valori. Concludendo, De Luca ha messo in luce l'importanza della manutenzione, dell'espansione della videosorveglianza e del potenziamento della vigilanza per aumentare la sicurezza sulle strade. - (PRIMAPRESS)