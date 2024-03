Sepoltura Navalny: 56 arresti a Mosca e in 14 città. Il silenzioso addio di Anatoly e Liudmilla

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Come era prevedibile per i funerali del dissidente russo Alexei Navalny sepolto ieri in un sobborgo non lontano da Mosca, sono state 56 le persone arrestate in Russia in 14 città secondo quanto riportato dalla Ong-Info. Navalny,l'oppositore del Cremlino morto lo scorso 16 febbraio in una colonia penale nell'Artico, aveva richiamato un migliaio di persone per l'ultimo saluto alla sua sepoltura. Ma il cordoglio è avvenuto anche in diverse città di altri paesi come a Milano di persone raccolte per testimoniare che la sua memoria sarà un inno alla libertà di pensiero. Venerdì gli ambasciatori francese e tedesco erano tra la folla in lutto, così come alcuni degli ultimi politici liberi e indipendenti della Russia. Tra la grande folla, alcuni hanno cantato: “La Russia sarà libera”, “No alla guerra”, “La Russia senza Putin”, “Non perdoneremo” e “Putin è un assassino”. La polizia era presente in gran numero ma non è intervenuta. "Persone come lui non dovrebbero morire: oneste e dotate di principi, disposte a sacrificare se stesse", ha detto una persona in lutto, Anna Stepanova, fuori dalla chiesa. - (PRIMAPRESS)