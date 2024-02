Sentenza youtuber Di Pietro, Nordio (Giustizia): “Il pericolo allarme sociale per pene non certe”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il patteggiamento del 20enne youtuber romano Di Pietro che investì, con una Lamborghini a noleggio, la Smart dove viaggiava una mamma con il suo bimbo di 5 anni rimasto ucciso nello scontro, ha assicurato una pena che si risolverà con 4 anni ai domiciliari e con obbligo di svolgere servizi sociali. Una sentenza che continua a far discutere e che oggi ha visto intervenire anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio per esortare a "pensare all' allarme sociale per questi reati e alla disperazione di vittime e parenti, per una sorta d'impunità" per gli autori. Presentando un'iniziativa al carcere di Civitavecchia,ha aggiunto: "Siamo molto garantisti su enfatizzazione della presunzione d'innocenza",ma poi serve certezza della pena. "In Italia spesso è stato facile entrare in cella innocenti e uscire come colpevoli conclamati". - (PRIMAPRESS)