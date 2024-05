Sciopero Taxi: oggi fino alle 22 l’astensione della auto bianche per legge del settore e regolamentazione Uber

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il meteo con forti pioggia finisce con creare file più lunghe per lo sciopero nazionale dei taxi iniziato questa mattina alle 8 per terminare alle 22 di oggi. Lo sciopero è indetto dalle sigle sindacali a livello nazionale. Chiedono al governo l'approvazione dei decreti attuativi della legge quadro del settore ma in definitiva è la battaglia contro il noleggio con conducente che ormai ha preso larghe fette di mercato sopratutto nella città metropolitane. A firmare l'astensione dal lavoro sono le sigle Fast-Confsal taxi, Satam, Tam, Usb-taxi, Unica-Filt Cgil, Claai, Uritaxi, Uti, Unimpresa, Orsa-taxi, Ugl-taxi, Federtaxi-Cisal, Sitan Atn, Unione Artigiani. Secondo i dati Istat nel 2021 in Italia erano in circolazione circa 22.700 taxi nei comuni capoluogo di provincia, con una variazione di poche decine di vetture in più rispetto alla rilevazione analoga del 2016. I dati dell'Autorità di Regolamentazione dei trasporti censiscono attorno alle 7.900 licenze attive a Roma, circa 4.800 a Milano, quasi 2.400 a Napoli, 1.500 a Torino, poco più di 700 ciascuna a Firenze e Bologna, circa 320 a Palermo. - (PRIMAPRESS)