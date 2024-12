Roseto degli Abruzzi, il sindaco Mario Nugnes nel CN ANCI: “Mi impegnerò per il territorio”

(PRIMAPRESS) - ROSETO DEGLI ABRUZZi – Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes. Dopo essere stato eletto, lo scorso 18 ottobre, nel Direttivo Regionale di Anci Abruzzo ora entra a far parte del nuovo Consiglio Nazionale dell'Associazione dei Comuni Italiani. La composizione definitiva del nuovo Consiglio è avvenuta a seguito dell’assemblea congressuale di Torino.

Tra i compiti del Consiglio Nazionale ci sono: la deliberazione degli indirizzi e delle linee programmatiche dell’Associazione; l’approvazione dei bilanci e dei regolamenti dell’Associazione; la convocazione dell'Assemblea e la nomina dei Revisori Contabili.

“Per me è un grande onore essere stato inserito nel Consiglio Nazionale Anci – afferma il Sindaco Nugnes - Questo incarico rappresenta non solo un riconoscimento personale, politico e amministrativo, ma anche un'opportunità per portare avanti le istanze del nostro territorio a livello nazionale. Mi impegnerò, assieme ai colleghi e alle colleghe, con dedizione e passione per contribuire al miglioramento delle politiche locali e per sostenere i comuni italiani nelle loro sfide quotidiane. Ringrazio tutti coloro che hanno riposto fiducia in me e assicuro di lavorare con trasparenza e responsabilità per il bene delle nostre comunità”. - (PRIMAPRESS)