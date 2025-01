Roma Jewelry Week: presentato “Gaudium” un gioiello che ripercorre l’arte orafa papalina. I riconoscimenti ai giovani designer

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentata alla Galleria Incinque Open Art Monti a Roma, la serata speciale della “Roma Jewelry Week” con la presentazione del “Gaudium-gioiello del Giubileo”. Un gioiello che interpreta, attraverso la storia delle forme e del design, ciò che è stato nei secoli lo sviluppo dell’arte orafa nella Roma papalina.

L’evento organizzato e condotto da Monica Cecchini, architetto ed interior designer romana ideatrice della RJW, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, ha premiato i creatori di gioielli Ivan Barbato, Francesco Ridolfi, Mariana Gorga e Luigina Rech. Tra i premi consegnati insieme al fondatore della maison AB Jewels, il designer Alessio Boschi, anche il “Venice Design Week” assegnato a Emanuele Leonardi.

Ma il gioiello come oggetto unico per chi lo indossa regge ancora il passo del consumismo? È Boschi, interprete nelle sue creazioni di un sofisticato gusto barocco a commentare: “Senza dubbio questa tipologia di gioiello non risponde ai canoni consumistici e delle tendenze - ha commentato Boschi - ma l’interesse anche di questa manifestazione è di promuovere la cultura del gioiello senza tempo, fuori dalle mode e capace di raccontare qualcosa di chi lo sceglie”. - (PRIMAPRESS)