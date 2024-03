Post Di Cesare: La Sapienza ha avviato un iter per la valutazione del caso. Informato il ministro Bernini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il caso del post pubblicato su X e poi cancellato della docente di filosofia della Sapienza, Donatella Di Cesare non accenna a risolversi anche per le posizioni assunte dalla professoressa che non sembra indietreggiare. "La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna. #barbarabalzerani”. Questo il post, in seguito cancellato, pubblicato su X dalla docente di Filosofia Teoretica presso La Sapienza di Roma, dopo la morte della brigatista Barbara Balzerani, scomparsa l'altro ieri a Roma. Balzerani aveva partecipato a numerosi omicidi delle Br, compreso quello di Girolamo Minervini, oltre che al sequestro e all’uccisione del leader della Dc, Aldo Moro. E’ stata tra gli ultimi Br ad essere arrestati, era il giugno 1985, e per questo motivo era stata soprannominata la “primula rossa”. E’ morta, dopo una lunga malattia, all’età di 75 anni. Ieri la dura presa di posizione della rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, che prendeva le distanze dal post oggetto di polemiche, fino a tornare oggi a pubblicare una nota: "Si rende noto che la dichiarazione resa pubblica e poi rimossa dalla professoressa Donatella Di Cesare è stata trasmessa già da ieri alla valutazione e al giudizio dei competenti organi di Ateneo. Sulla base di quanto previsto dalla normativa che regola il funzionamento dell’università, la Sapienza ha avviato un iter di cui è stato informato il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini". - (PRIMAPRESS)