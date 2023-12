Pasta di Gragnano con marchio IGP ma prodotta da pastifici terzi al Consorzio in vista delle festività natalizie

(PRIMAPRESS) - BOSCOREALE (NAPOLI) - I Finanzieri di Torre Annunziata hanno scoperto un noto pastificio del “Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP” dedito al commercio di pasta recante la falsa Indicazione Geografica Protetta. Sequestrati oltre 2 quintali di pasta. Una maxi frode commericale in occasione delle festività natalizie. La società ispezionata acquistava grandi quantitativi di pasta sfusa principalmente da un pastificio industriale sito nel comune di Boscoreale. Il marchio IGP era stato ottenuto dal Consorzio creato nella città di Gragnano facendo leva su una selezione di grano 100% italiano. Una caratteristica che aveva contribuito a far crescere il valore del prodotto apprezzato in tutto il mondo. - (PRIMAPRESS)