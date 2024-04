Passione scoperte: apre a Montichiari la rassegna “Spider e Cabriolet” le auto di ieri e di oggi

(PRIMAPRESS) - MONTICHIARI (BRESCIA) - Apre oggi alla Fiera di Montichiari nel bresciano, un weekend dedicato esclusivamente alle auto open air con la rassegna "Spider e Cabriolet" giunta alla sua terza edizione. Una formula che richiama gli appassionati delle vetture scoperte d'epoca, youngtimer e contemporanee. Tra gli appuntamenti in programma la presenza del pluricampione di rally, Nik Biasion, gli incontri con i protagonisti di HRC Fascia d'Oro, i Fratelli Frigerio con i loro racconti di un moderno che arriva dal passato. Ed ancora Stefano Nada che intervista Ivan Scelsa con il racconto sulla Fiat Coupè e Barchetta e non poteva mancare un pezzo di Mille Miglia...quella del 1927 per passare all'evoluzione tecnica della Bugatti EB 110. - (PRIMAPRESS)