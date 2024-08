Omicidio Sharon: gli investigatori decidono per un test del DNA degli abitanti intorno alla casa della 33enne

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Il delitto di Sharon Verzeni sta rischiando di diventare un rompicapo per gli investigatori tant'è che si è deciso di effettuare un test del Dna degli abitanti che abitano in prossimità della casa dove abitava insieme al compagno, la 33enne di Terno d'Isola nel bergamasco, uccisa a coltellate tra il 29 e 30 luglio scorso. Gli investigatori hanno iniziato a profilare il Dna di diversi abitanti di Terno d'Isola. La donna prima di morire era riuscita a chiamare i soccorsi. Una delle ipotesi è che possa essere una persona che abita nelle vicinanze. Nei giorni scorsi, è stato sentito per la seconda volta dai carabinieri il compagno. - (PRIMAPRESS)