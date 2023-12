Omicidio Saman: oggi la sentenza di primo grado per la famiglia. Ergastolo chiesto per i genitori

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - Si pronuncerà oggi la sentenza di primo grado nel processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne uccisa la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara. Il verdetto del Tribunale di Reggio Emilia è atteso in serata. Chiesto dalla Procura, nell'udienza di venerdì scorso, l'ergastolo per il padre della ragazza, Shabbar Abbas, e per Nazia Shaheen, madre della giovane pakistana ancora latitante nel suo paese. Chiesto inoltre il ricalcolo della pena per lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq, riconoscendo per i tre le attenuanti generiche. Il giudice già riunito in Camera di consiglio. - (PRIMAPRESS)