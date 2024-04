Nuoro: veglia di preghiera per i due ragazzi morti nel casolare diroccato. Inchiesta sulla mancata messa in sicurezza

(PRIMAPRESS) - NUORO - Bisognerà stabilire le responsabilità di quanti non hanno previsto di mettere in sicurezza l'area del fabbricato diroccato alla periferia di Nuoro, in cui sono morti ieri sera Patrick Zola e Ythan Romano di 14 e 15 anni con il crollo di una porzione di tetto. Un rudere, quello di via Dessanay, vicino al carcere di Badu e carros e alla chiesa dei salesiani, di cui i due giovanissimi frequentavano l'oratorio. Il cedimento del solaio non ha lasciato scampo ai ragazzi. La madre di uno di loro, non vedendo il figlio rientrare a casa, ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118. La Centrale Operativa di Sassari ha inviato sul posto la medicalizzata di Nuoro e un mezzo di base di Oliena ma per Patrick e Ythan non c'era più niente da fare. La dinamica della tragedia è ancora in corso di accertamento. Il magistrato di turno dopo il recupero ha disposto il trasferimento delle salme all'ospedale. - (PRIMAPRESS)