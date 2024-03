Novara: ragazza 19enne muore travolta da un treno a Fontaneta d’Agogna. Ancora da chiarire la dinamica

(PRIMAPRESS) - NOVARA - Una ragazza di 19 anni è stata travolta e uccisa da un treno in un tratto ferroviario di Fontaneto d'Agogna, in provincia di Novara. La giovane, residente in zona, era molto conosciuta. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica del drammatico incidente. Non si esclude che si sia trattato di un gesto autolesionistico, ma tutte le ipotesi sono ancora aperte. Profondamente turbate le piccole comunità di Fontaneto e Cressa, il paese vicino. - (PRIMAPRESS)