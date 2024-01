New Mexico: incriminazione per omicidio ad Alec Baldwin per la morte di Halyna Hutchins

(PRIMAPRESS) - USA - L'attore americano Alec Baldwin è stato incriminato da un gran giurì del New Mexico con due capi di imputazione per omicidio colposo,per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Nell'incidente rimase ferito anche il regista Souza. Se riconosciuto colpevole,Baldwin rischia tra 18 mesi e cinque anni di carcere. L'attore nell'ottobre del 2021 stava provando una scena sul set di un film quando dalla pistola che aveva in mano e che non avrebbe dovuto contenere pal- lottole vere partì il colpo che ferì Souza ad una spalla e uccise Hutchins. - (PRIMAPRESS)