‘Ndrangheta: sequestrati dalla GdF di Milano beni per 10 mld a 11 società coinvolte nei lavori della rete ferroviaria italiana

MILANO - Infiltrazioni della 'Ndrangheta nei lavori della rete ferroviaria italiana. La GdF di Milano ha sequestrato beni per 10 Mln di euro a 11 società per frode fiscale, nell'ambito della stessa indagine che nel febbraio 2022 aveva portato a 15 arresti. Nel mirino la cosca Nicoscia-Arena di Isola di Capo Rizzuto (KR), che avrebbe svolto per anni lavori di manutenzione della rete ferroviaria con aziende intestate a prestanome e senza struttura aziendale, il cui unico scopo era "la somministrazione di manodopera".