Navalny, Oleg Orlov (Nobel Pace): “Una morte ricercata a lungo. Una perdita incolmabile”. Fiaccolata a Roma

(PRIMAPRESS) - MOSCA - "Mi sembra evidente che Aleksei sia stato ammazzato a lungo,che si sia cercato di farlo morire in ogni modo, come sappiamo". Così Oleg Orlov,presi- dente di Memorial Russia e Nobel per la Pace, ha riferito in una intervista al Corsera. Prima un doppio tentativo di avvelenarlo,poi un arresto illegale,una condanna illegale e celle di isolamento al gelo. "Era un politico reale, che sapeva parlare alla gente, sapeva trascinare. Per questo lo stavano uccidendo. Era capace di attrarre non solo cerchie di seguaci, ma anche masse molto più larghe e popolari. Una perdita incolmabile".

Domani lunedì 19 febbraio in Piazza del Campidoglio a Roma ci sarà una fiaccolata in memoria di Alex Navalny, il dissidente russo morto nella sua prigione. “Sarò in piazza anche io al fianco di tutti coloro che difendono i valori della democrazia, della libertà, dei diritti civili” – così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un post su X. - (PRIMAPRESS)