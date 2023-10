Modena: ultima giornata di Skipass, la rassegna della montagna. Oggi il titolo Atleta dell’Anno FISI

(PRIMAPRESS) - MODENA - Ultima giornata per Skipass, il salone della montagna e dell’outdoor in svolgimento alla Fiera di Modena. Oggi sarà la giornata dell’Atleta dell’Anno FISI: l’appuntamento è alle 12,00 con la sfida a tre che vede Marta Bassino, Lisa Vittozzi e Simone Deromedis contendersi il titolo. La rassegna aprirà il programma di giornata alle 10,00 con la proiezione del documentario Storia di una Croce d’Appennino, il racconto dell’apposizione di una nuova croce sul Monte Rondinaio nell’Appenino Modenese. Anche se in giro tra gli stand, si potrà gettare un occhio sugli schermi della FISI le gare in diretta della Coppa del Mondo di sci in programma a Sölden. - (PRIMAPRESS)