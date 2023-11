Modena: sarà la cantautrice Dolcenera ad accompagnare le coreografie del Galappennino di pattinaggio artistico a Fanano

(PRIMAPRESS) - FANANO (MODENA) - Sarà la cantautrice Dolcenera ad aprire l’edizione 2024 del Galappennino, lo spettacolo di pattinaggio artistico ospitato al Palaghiaccio di Fanano (MO) venerdì 5 gennaio. La voce dell'artista salentina, vincitrice della sezione giovani del 53° Festival di Sanremo farà da colonna sonora alle scenografie dell'evento organizzato dalla Polisportiva Fanano e che vedrà la presenza di atleti nazionali.

“ Il Galappennino, per Fanano e per noi della Polisportiva, rappresenta un fiore all’occhiello, di cui siamo orgogliosi, ma non dobbiamo mai dimenticare che si tratta della punta di un iceberg, sotto il quale è attivo un movimento particolarmente vivace. Negli anni abbiamo attivato decine di corsi, per bambini e adulti, che hanno permesso a tantissime persone di fare sport e di divertirsi; riuscendo, inoltre, a dare vita ad un gruppo agonistico che vanta ottimi risultati anche a livello nazionale. Nella stagione appena iniziata abbiamo superato i duecento iscritti confermandoci la realtà più dinamica del comprensorio. A qualificare l’offerta, oltre a un Palaghiaccio particolarmente accogliente, contribuisce anche la presenza di ben sette istruttori che assicurano competenza e sicurezza a chiunque si voglia avvicinare al pattinaggio” evidenzia Cecilia Sargenti, vicepresidente della Polisportiva Fanano e responsabile della sezione pattinaggio artistico su ghiaccio. - (PRIMAPRESS)