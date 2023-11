MO, le minacce dell’Iran agli Usa e all’Europa: “Vi colpiremo se non farete cessare il fuoco”

(PRIMAPRESS) - IRAN - Il ministro della Difesa iraniano ha avvertito che gli Usa "saranno colpiti duramente" se non ci sarà un cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta l'agenzia stampa Tasnim. "Il nostro consiglio agli americani è di fermare immediatamente la guerra e di attuare un cessate il fuoco, altrimenti verrete colpiti duramente". Così, il ministro Mohammad Reza Ashtiani che ha anche avvertito "alcuni Paesi europei"che aiutano Israele "a stare attenti per non incorrere nell'ira dei musulmani". - (PRIMAPRESS)