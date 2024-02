Milleproroghe 2024: domani discussione per via libera “Scudo Penale” medici ed età pensionabile a 72 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel decreto Milleproroghe, che si discuterà oggi 13 febbraio alla Camera, ci sarà lo scudo penale che darà il Via libera del governo al provvedimento che riguarda i medici. E' quanto stabilito, spiegano fonti parlamentari,dalla riunione della maggioranza con il governo sugli emendamenti al decreto milleproroghe che si è tenuta ieri sera. Il provvedimento risponde all'esigenza, avanzata da più parti, di estendere le norme a tutela della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, introdotte durante il Covid, anche agli anni successivi. Inoltre dovrebbe trovare segnale verde anche l'età pensionabile dei medici a 72 anni. - (PRIMAPRESS)