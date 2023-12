MES: il meccanismo dello scontro parlamentare. La bocciatura alla Camera che rende amare le festività

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'abituale accesa dialettica politica parlamentare tra maggioranza ed opposizioni tende, di solito, a lasciare il posto allo scambio di auguri pre-natalizi. Ma quest'anno è la polemica a tenere banco nei giorni in cui l'attività parlamentare si fermerà per le festività. Ad alimentare il fuoco è il voto contrario di ieri dell'Aula della Camera, all'articolo 1, co cui è stato bocciata la ratifica ed esecuzione dell'Accordo del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, il Mes. I sì sono stati 72, i no 184, gli aste- nuti 44. La maggioranza si è divisa con FdI e Lega che hanno votato no e FI che si è astenuta insieme a Noi moderati. Le opposizioni hanno sostenuto che la maggioranza è spaccata. Ma anche le op- posizioni si sono divise con il sì del Pd e il no del M5S. - (PRIMAPRESS)