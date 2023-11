Mediterraneo: precipitato un aereo militare Usa da addestramento con 5 membri a bordo

(PRIMAPRESS) - USA - Durante una missione di rifornimento aereo di routine come parte dell'addestramento militare, un aereo statunitense con a bordo 5 soldati ha subito un incidente e si è schiantato nel Mar Mediterraneo. Tutti e cinque i militari sono morti. Lo ha reso noto il Comando statunitense in Europa (Eucom). In una nota prece- dente, Eucom aveva chiarito che "non ci sono indicazioni di un'attività ostile" che abbia coinvolto l'aereo nell'incidente avvenuto due giorni fa. - (PRIMAPRESS)