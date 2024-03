Mar Rosso: due droni Houthi abbattuti dalla cacciatorpedinieri Usa, Carney. Ribelli: “Assedio fino alla fine della guerra”

(PRIMAPRESS) - MAR ROSSO - Gli houthi "non si fermeranno finché non sarà fermata l'aggressione e non sarà tolto l'assedio al popolo palestinese nella Striscia di Gaza". Lo ha di- chiarato il portavoce militare degli houthi, dopo che gli Usa hanno riferito che il cacciatorpediniere statunitense Carney ha abbattuto droni e un missile che gli erano stati lanciati contro dai ribelli difronte alle coste dello Yemen. Ieri gli stassi Houthi yemeniti avevano avvertito che il proseguimento della guerra porterà anche ad un attacco informatico senza precedenti tranciando i cavi di telecomunicazione sottomarini posizionati in quell'area. - (PRIMAPRESS)