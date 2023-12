Mar Giallo: precipitato un F-16 USA decollato dalla base aerea di Gunsan. Salvo il pilota

(PRIMAPRESS) - MAR GIALLO - Un caccia F-16 americano si è schiantato oggi nel mar Giallo, secondo quanto riferito dall'agenzia sudcoreana Yonhap, secondo cui il pilota è riuscito a catapultarsi seguendo le procedure d'emergenza prima della caduta. Il jet è finito in acqua dopo il decollo avvenuto da una base aerea a Gunsan, a circa 180 chilometri a sud di Seul, nella ricostruzione fatta da fonti a conoscenza del dossier, che hanno anche chiarito che il pilota è stato tratto in salvo.

Intanto la Nord Corea sta accusando gli Usa e Seul di provocare una guerra per aver organizzato dalla fine di ottobre un ciclo di esercitazioni militari, definito un "inutile atto provocatorio" che non farà altro che accelerare la distruzione del Sud. Il Rodong Sinmun, la voce ufficiale del Partito dei Lavoratori, ha denunciato la Corea del Sud,impegnata "incautamente a inscenare una guerra" nella penisola coreana."Avendo gli Usa alle spalle, il gruppo fantoccio sta perseguendo l'ambizione di un'invasione del Nord e camminando sulla via della guerra". - (PRIMAPRESS)