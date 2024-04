Manovre militari navali cinesi nello stesso giorno di quelle di Giappone e Usa al largo delle Filippine

(PRIMAPRESS) - CINA - Nello stesso giorno che un Comando interforze tra Giappone, Usa, Australia e Filippine stanno facendo esercitazioni militari al largo delle isole Filippine di Spratly, anche l'Esercito popolare cinese ha impegnato le sue unità per manovre militari nel mar Cinese meridionale. "Tutte le attività militari che disturbano la stabilità in quell'area, sono sotto controllo", ha riferito in una nota il quartier generale militare di Pechino. - (PRIMAPRESS)