Libano: due cameraman e un reporter di media locali uccisi da un raid israeliano. Presa di mira la guest-house dove alloggiavano

(PRIMAPRESS) - LIBANO - Sono tre i giornalisti rimasti uccisi in una guest-house nell'est del Libano, vicino al confine con la Siria, a seguito di un raid delle forze israeliane. E' quanto riportano i media libanesi. Le vittime sono un cameraman e un reporter che lavoravano per l'emittente filo-iraniana Al-Mayadeen e un cameraman che lavorava per Al-Manar di Hezbollah. Gli altri reporter che erano che alloggiavano nella stessa struttura, hanno affermato che il bungalow è stato preso di mira come obiettivo. - (PRIMAPRESS)