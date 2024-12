Libano: tregua con botta e risposta tra Hezbollah e IDF. Nella notte raid con 9 morti

(PRIMAPRESS) - LIBANO - Si gioca sul filo delle parole parlando del rispetto della tregua raggiunta la settimana scorsa tra Israele ed Hezbollah ma di fatto questa notte i nuovi raid israeliani in Libano con 9 morti nel sud del Libano, in risposta a tiri di mortaio da parte del movimento islamista, raccontano un'altra storia. L'aeronautica israeliana "ha colpito terroristi, lanciarazzi e postazioni di Hezbollah in tutto il Libano", fa sapere l'esercito. "Esigiamo che le parti coinvolte impediscano l'attività ostile di Hezbollah. Israele rimane obbligato al rispetto del cessate il fuoco", afferma l'IDF. - (PRIMAPRESS)