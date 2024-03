Isole Falkland: è scontro tra i ministri degli Esteri di Regno Unito e Argentina per l’ampliamento di una zona di pesca

(PRIMAPRESS) - ISOLE FALKLAND - È ancora tensione tra il Regno Unito e l'Argentina per l'ampliamento della zona proibita di pesca attorno alle isole dell'Atlantico australe voluta dal ministro degli Esteri britannico Cameron. Al G20 di Rio tra l'ex premier e la sua collega argentina Diana Mondino, sembrava esserci stata una distensione ma l mossa di Londra di allargare il perimetro intorno alle isole è stato letto come una giurisdizione su altri 166 mila kmq, ha suscitato nuove proteste di Buenos Aires, che ha convocato l'ambasciatrice del Regno Unito in Argentina, Kirsty Haye. - (PRIMAPRESS)