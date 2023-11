Intervista Papa Francesco su Tg1: oltre 4milioni di telespettatori con uno share del 21,7%. La soddisfazione dell’Ad Sergio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono stati 4 milioni 588 mila, con uno share del 21.7 per cento, i telespettatori che ieri sera - mercoledì 1° novembre, dalle 20.33 alle 21.13 - hanno seguito su Rai 1 l'intervista di Papa Francesco con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci.

Dalla guerra in Medio Oriente al conflitto in Ucraina, con l’appello a deporre le armi. Ma anche il bilancio del Sinodo, il ruolo delle donne nella Chiesa, la necessità di rinnovamento. Sono i temi affrontati da Papa Francesco nell’intervista esclusiva con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, in onda ieri sera 1° novembre, su Rai 1,

In primo piano anche la questione dei flussi migratori, il ruolo fondamentale dell’Europa nell’aiutare i Paesi di primo approdo dei migranti, l’emergenza climatica con l’appello del Papa per fermare il climate change. Nell’intervista, spazio anche al privato del pontefice: il momento più difficile del pontificato, il suo stato di salute con la lapidaria ed ironica risposta: "Sono vivo". Poi la vita da ragazzo, la fidanzata che lavorava nel cinema conosciuta alcuni anni prima di prendere i voti. Ed infine la nostalgia del mare e il calciatore preferito. A Chiocci che lo ha messo difronte alla scelta tra Maradona e Messi, lui ha aggiunto un terzo: Pelè. - (PRIMAPRESS)