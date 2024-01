Influencer, i nuovi filoni di indagini del caso Ferragni: dalle uova di Pasqua a Trudi

(PRIMAPRESS) - MILANO - La nuova tegola di un'altra operazione benefica non proprio trasparente, ha aperto una falla nel sistema dell'attività dei super-influencer. Chiara Ferragni è ora indagata anche per due altre iniziative. È stata iscritta nel registro degli indagati per truffa aggravata,a Milano, non solo per la vicenda del pandoro Balocco ma anche per le uova di Pasqua e per la bambola Trudi. Emerge dall'atto con cui la Procura milanese ha sollevato davanti al Pg della Cassazione il conflitto tra uffici sul- la competenza a indagare per il caso del pandoro. La influencer dovrà risponde quindi di tre episodi,insieme ai legali rappresentanti delle aziende produttrici. I legali dell'influencer si dicono tranquilli e che riusciranno a chiarire tutti gli aspetti della vicenda che comunque finirà ha mostrato il volto peggiore di un'attività che riconduce tutto a business anche la solidarietà. - (PRIMAPRESS)