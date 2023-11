In 11mila al Celebration Tour di Madonna al Forum di Milano. Tra il pubblico Giorgio Armani e Donatella Versace

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si è fatta attendere per circa due ore rispetto all'orario programmato del concerto ma Madonna ha incantato gli 11 mila al Forum di Milano che hanno atteso la star pop senza protestare perchè l'atmosfera d'attesa a prolungare l'emozione della serata. La serata si replica domani sempre con una produzione Live Nation.

Madonna, 65 anni compiuti lo scorso agosto, non solo è sopravvissuta a se stessa, al proprio mito ma anche ad una pericolosa infezione batterica che solo cinque mesi fa l'ha portata in rianimazione. Ed ora il suo giro del mondo,iniziato dall'Italia che le appartiene per origini, racconta di un Celebration tour, in ben 78 date. Niente male per una sessantenne che tra il pubblico ha visto Giorgio Armani, donatella Versace e Marco Mengoni. - (PRIMAPRESS)