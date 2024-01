45º Anniversario morte Guido Rossa: l’ANM ricorda il sindacalista che aveva denunciato il terrorismo brigatista

(PRIMAPRESS) - ROMA, 24 gennaio - "Guido Rossa pagò cara la scelta di denunciare il terrorismo brigatista all’interno della fabbrica in cui era sindacalista. Oggi ne ricordiamo la figura: è grazie al coraggio di uomini come lui che la democrazia ha potuto prevalere sul terrore, sempre nel pieno rispetto dello Stato di diritto". Così in una nota l'Associazione nazionale magistrati in occasione del 45esimo anniversario dell'assassinio del sindacalista. - (PRIMAPRESS)