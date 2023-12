Gioco d’azzardo: l’Agcm multa Meta in violazione del decreto Dignità per pubblicità di scommesse

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Autorità per le Garanzie nelle Comu- nicazioni ha sanzionato la società Meta per 5,85 milioni di euro per violazione del divieto di pubblicità del gioco d' azzardo, previsto dal Dl dignità. Il procedimento è stato avviato dopo numerose segnalazioni all'Autorità. Accertata la presenza promozione e pubblicità di giochi o scommesse con vincite di denaro su Istagram e Facebook. Meta è stata ritenuta responsabile in quanto titolare delle due piattaforme. - (PRIMAPRESS)