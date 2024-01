Funerali Sandra Milo: oggi l’ultimo saluto alla diva non diva alla Chiesa degli Artisti a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terranno oggi alle 12 nella Chiesa degli Artisti a Roma i funerali di Sandra Milo. L'attrice si è spenta lunedì nella sua abitazione a 90 anni, con accanto i suoi figli. Ieri molte le visite alle camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

"A Roma ha trovato il suo successo e ha sempre condiviso tutto: gioie, dolori e ascese. Successi e insuccessi, perché tutti li abbiamo nella nostra vita e ha sempre pagato in prima persona per i suoi errori". Sono le parole commosse di Debora Ergas, primogenita di Sandra Milo, in Campidoglio per la camera ardente della madre, allestita in Protomoteca. Il cinema, ha detto la figlia dell'attrice, giornalista Rai, "a volte l'ha osannata e a volte l'ha dimenticata. Lei però ha sempre donato agli altri: se n'è andata da questo mondo senza nemmeno una casa di proprietà, perché ha donato tutto sempre a chi ne aveva più bisogno. È stata capo famiglia di sé stessa ed è stata una grande mamma".

Rai Cultura ripropone su Rai Storia alcune sue celebri apparizioni televisive, in onda oggi dalle 12.10. Tutte le Testate poi hanno dedicato e dedicheranno servizi nelle edizioni dei Telegiornali per commemorare la figura di Sandra Milo, il cui ricordo dal 29 gennaio, giorno della scomparsa, è stato protagonista nella programmazione. - (PRIMAPRESS)