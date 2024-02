Funerali Navalny, il 1º marzo a Mosca. Julia Navalnaya: “La possibilità di arresti”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Si terranno il prossimo 1º marzo le esequie di Alexei Navalny, il dissidente russo morto mentre scontava una pena in un carcere siberiano. Sarà una chiesa a Sud-Est di Mosca ad ospitare il feretro è cresce la tensione per i possibili arresti nelle file di quanti andranno ad omaggiare il feretro.

Questa mattina Julia Navalnaya ha tenuto un discorso al Parlamento Europeo. "Non avete a che fare con un politico, ma con un sanguinario mafioso - ha detto Navalnaya - Putin è il capo di una banda criminale organizzata",con lui"dobbiamo adottare i metodi della lotta alla crimimalità. Non note diplomatiche ma indagini,una ricerca dei consociati della mafia nei vostri Paesi".Così Yulia Navalnya al Pe. E poi:"Putin deve rispondere di ciò che ha fatto al mio Paese,a un Paese vicino e ad Alexei. Mio marito non vedrà come sarà la bella Russia del futuro,noi sì" Infine:"Non so se al funerale di Alexei dopodomani ci saranno arresti". - (PRIMAPRESS)