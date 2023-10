Francia: un insegnante ucciso e due feriti gravi il bilancio di un accoltellamento nella scuola di Arras. Preso l’assassino

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Un morto e due feriti gravi sono il bilancio di un attacco con coltello in una scuola francese. Un insegnante è stato ucciso e altre due persone gravemente ferite in un attacco con coltello in una scuola nella città di Arras, nel nord-est della Francia, hanno detto la polizia e funzionari regionali. L'autore dell'assassinio è stato arrestato dalla polizia, ha scritto il ministro dell'Interno Gerald Darmanin su X. La polizia locale ha affermato che la situazione è stata contenuta e non rappresenta più un pericolo per la popolazione. - (PRIMAPRESS)