Falso Made in Italy: ancora proteste al Brennero contro i prodotti alimentari spacciati per tricolore

(PRIMAPRESS) - BRENNERO - Proseguono per il secondo giorno le proteste Coldiretti contro il falso Made in Italy al Brennero. Gli agricoltori sono al valico per seguire i controlli a campione da parte delle forze dell'ordine, sulle merci che vi transitano ogni giorno. Tonnellate di patate entrano dai valichi e poi sono riconfezionate con un nastrino tricolore;prosciutti dalla Polonia e uova non etichettate dai Paesi dell'Est. Di fatto concorrenza sleale, visto che si importano prodotti coltivati con fitofarmaci vietati in Italia. - (PRIMAPRESS)