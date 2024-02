Elezioni USA: i Conservatori sono tutti con Trump ma la sfidante Nikki Halley non molla

(PRIMAPRESS) - USA - Conservatori americani tutti con Trump Donald Trump batte Nikki Haley nello straw poll (sondaggio informale) della Conferenza dei Conservatori Americani. All'ex presidente vanno il 94% dei voti contro il 5% di Haley. Per quanto riguarda i vicepresidenti in caso di vittoria di Trump, la governa- trice del South Dakota, Kristi Noem, e l'ex candidato alla Casa Bianca Vivek Ramaswamy sono testa a testa nello straw poll della Conferenza dei Conservatori Americani. Noem e Ramaswamy hanno ottenutoil 15% dei voti ciascuno nel sondaggio, che ha visto trionfare Trump.

La pesante sconfitta di Nikki Halley non abbatte il suo morale: "Oggi non è la fine della nostra storia. Ho detto che non avrei mollato a prescindere dal risultato della South Carolina,non mollo la battaglia quando la maggioranza dell'America disapprova Trump e Joe Biden", ha detto l'ax ambascia trice. "Dobbiamo battere Joe Biden in novembre e non credo che Trump possa batterlo. Abbiamo in South Carolina circa il 40% dei voti, lo stesso in New Hampshire".Haley martedì sarà in Michigan in vista delle primarie