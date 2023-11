Droga: operazione dei carabinieri da Cagliari a Ravenna contro organizzazione Italo-albanese

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Operazione nelle province di Cagliari,Sassari, Nuoro, Genova, Forlì, Cesena,Ravenna, Firenze, Pescara e Teramo, i Carabinieri di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant'Elena,con i reparti competenti e quelli specializzati,oltre 300 militari dell'Arma stanno eseguendo decine di provvedimenti cautelari per associazione finalizzata al traffico anche internazionale di stupefacenti,nei confronti di un sodalizio italoalbanese operante in tali aree. Ancora in corso perquisizioni nei confronti degli indagati e altre persone. - (PRIMAPRESS)