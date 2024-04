Conflitto Medioriente, Guterres al ministro degli Esteri iraniano: "Urgente de-escalation"

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - E' di queste ore il colloquio telefonico del Segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres con il ministro degli Esteri iraniano, Amirabdolahian, in cui ha chiesto all'Iran una "urgente" de-escalation e di porre l'attenzione sul portare la pace in Medio Oriente", ha riferito Dujarric, il portavoce di Guterres. Il capo della diplomazia iraniana ha sottolineato che l'attacco a Israele è stato condotto in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e come risposta "legittima" al bombardamento israeliano del consolato iraniano a Damasco. - (PRIMAPRESS)