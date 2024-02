Como: incendio in casa a Carimate. Muore un 92enne, salvata la figlia dai Vigili del Fuoco

(PRIMAPRESS) - COMO - Un uomo è morto in un incendio divampato all'interno di un'abitazione a Carimate, in provincia di Como. I Vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti di Cantù e Appiano Gentile sono intervenuti alle 6.45 nella strada privata del Cavalluccio per la segnalazione dell'incendio all'interno dell'abitazione. Il 92enne è morto, mentre la figlia è stata salvata. Le fiamme sono in fase di spegnimento e i Vigili del fuoco sono impegnati nella messa in sicurezza. - (PRIMAPRESS)