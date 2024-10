Colombia: arrestato il boss della camorra Gustavo Nocella, ritenuto il collegamento con i produttori di droga

(PRIMAPRESS) - MEDELLÍN (COLOMBIA) - Arrestato a Medellín il boss campano Gustavo Nocella, ritenuto il collegamento tra diversi clan della camorra e i produttori di droga colombiani. È stato lo stesso presidente della Colombia, Gustavo Petro, a darne notizia su X postando anche un video dell'operazione in cui si vede l'uomo trasferito in manette dalla polizia. Secondo gli inquirenti Nocella, conosciuto col soprannome di Ermes, è il principale punto di collegamento coi narcos colombiani per i clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco, quindi pedina fondamentale per il traffico internazionale di stupefacenti dallo stato sudamericano all'Europa. L'arresto da parte della polizia internazionale sarebbe avvenuto seguendo i suoi frequenti cambi di casa dove però non poteva fare a meno di acquistare un tavolo da biliardo. E sono state proprio le tracce del biliardo a individuare l'ultimo rifugio. - (PRIMAPRESS)