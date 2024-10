Colombia: arrestato a Medellín Luigi Belvedere, latitante inserito tra i maggiori trafficanti di droga dei casalesi

(PRIMAPRESS) - MEDELLÍN (COLOMBIA) - Luigi Belvedere, il boss latitante dal dicembre 2020 e inserito nell'elenco dei ricercati più pericolosi del ministero dell'Interno, è stato individuato e catturato a Medellin, in Colombia. Deve scontare oltre 18 anni di carcere per traffico internazionale di stupefacenti. Alla cattura hanno partecipato investigatori della Polizia. Documentata l'operatività del latitante che agiva come intermediario tra i cartelli colombiani e i clan del cartello camorristico dei Casalesi, per l'importazione di cocaina. - (PRIMAPRESS)