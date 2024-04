Cina: incontro a Pechino tra il ministro russo Lavrov e Wang Li sui “temi caldi” Ucraina e cooperazioni

(PRIMAPRESS) - CINA - Il ministro degli Esteri russo Lavrov arriva oggi a Pechino per incontrare il suo omologo Wang Yi. Sarà una visita di due giorni per rafforzare i legami con la Cina. Con Wang Yi, discuterà una serie di questioni, tra cui il conflitto in ucraina e la situazione nell'Asia- Pacifico. Lavrov ha comunicato che è previsto un approfondito scambio di vedute su questi "soggetti caldi". I due ministri affronteranno anche molte questioni riguardanti la cooperazione bilaterale e internazionale. - (PRIMAPRESS)